Voilé et toujours chaud et lourd sous le Marin Marseille 07 2021-06-18T19:15:00+02:00

Dim. originale 4096*3072px

Appareil OPPO

OPPO Find X3 Pro

Exposition 1/2000 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.59 mm

ISO 150

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Le vent de SE persiste et souffle depuis la veille sans pause. Il faisait plus de 27 degrés au coeur de la nuit dernière et la température n'a guère varié depuis sur le littoral. Avec 24.8°C sur la Corniche à 19h, la Tn sur plus de 24 heures est en cours. Le ciel s'est voilé par des cirrostratus mais le soleil est visible.



La rotation du vent d'ESE de la nuit à une composante davantage maritime fait légèrement baisser la température, mais augmente le taux d'humidité. Ainsi, des cumulus orographiques se forment comme souvent dans cette situation sur les crêtes du massif de Marseilleveyre, au sud de la rade.



Photo prise depuis le Sporting Club de la Corniche.