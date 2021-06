Superbes Nuages Noctulescents

Appareil Panasonic

DMC-FZ200

Exposition 4 sec

Ouverture f/4.0

Focale 8.4 mm

ISO 100

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.0

Ce vendredi soir, "miraculeusement", après une journée bien chargée en cumulus et altocumulus, un ciel clair s'établit sur Paris pour nous dévoiler une magnifique explosion de "Nuages noctulescents" ("qui brillent la nuit"), comme cela arrive certaines années (de plus en plus, à cause du réchauffement climatique ?) aux alentours du solstice d'Eté.

Situés à environ 85 km d'altitude, ce sont les plus hauts nuages de l'atmosphère (Mésosphère) observables, résultats de l'ensemencement de la haute atmosphère par de la poussière météoritique, sur laquelle des cristaux de glace viennent se condenser...