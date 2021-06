coup de Sirocco

Beaucoup de sable africain dans l'air haut alpin.

la visibilité est réduite et la douceur domine. Le vent du sud fait fondre La neige et gonfler les torrent et rivières en vallées .

On peut voir aussi de grandes zones de neige ocre, restes d'autres épisodes de pluies de sable tombées cet hiver . cette coloration diminue l'albédo et accélère la fonte. Le lac long quant à lui est encore bien gelé.

Au dessus de la brume sèche le ciel est légèrement voilé par Cs et As