Touffeur subtropicale

Persistance sur l'ouest provençal du même temps lourd et moite qui sévit depuis plusieurs jours, pénible à supporter, sous une température maximale de 30°C dans l'après-midi et des minimales d'environ 20°C à l'aube.



En fin de journée le vent de sud se renforce, apportant peut-être de la pluie et des orages demain. L'atmosphère est un peu jaunâtre, sans doute à cause de particules de sable saharien.



Vue depuis les Baux-de-Provence vers le sud-est avec une visibilité aujourd'hui très médiocre, alors qu'il est fréquent de voir les reliefs du Var à environ 100 km depuis cet endroit.