Explosion silencieuse

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON Z 7_2

Exposition 1/125 sec

Ouverture f/5.6

Focale 25.5 mm

ISO 100

Objectif NIKKOR Z 24-70mm f/4 S

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Photographe Jean-Jacques KELNER

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop 22.4 (Macintosh)

La période de chasse continue. Une fois de plus les orages ont sévis. Ce petit orage s'est marié par la suite avec la troupe d'autre cellules . ont parfois été virulente. Sur la route de nombreuse tuiles et branches jonches la route, et dans les rues de Condé en Brie des personnes regardent leur toiture endommagé. La dépression tropicale, va encore tourner quelques jours avant une remonté du baromètre.