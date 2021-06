Supercellule lointaine

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON Z 7_2

Exposition 1/160 sec

Ouverture f/7.1

Focale 25.5 mm

ISO 100

Objectif NIKKOR Z 24-70mm f/4 S

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Photographe Jean-Jacques KELNER

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop 22.4 (Macintosh)

Impressionnante masse nuageuse l'horizon, et encore plus quand elle se dťchaine.

Un concert non stop de tonnerre dans le ciel. Que de plus pour ravir JJK