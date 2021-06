Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 15 sec

Ouverture f/4.5

Focale 14 mm

ISO 250

Objectif TAMRON 10-24mm F/3.5-4.5 Di II VC HLD B023

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS6 (Windows)

Belle soirée bien orageuse sur le Nord lorrain et sa frontière belge avec cette ligne orageuse virulente qui s'est subitement formée pile au-dessus de ma position en lâchant un impressionnant impact de foudre à moins de 200m dans la forêt juste derrière moi ( elle est à côté sur la photo).



Lors de cette photo, la ligne s'évacue sur la Belgique et s'étend vers le nord lorrain.



Elle donnera de puissantes rafales de vent, de la belle grêle et surtout une activité électrique (intra et internuageuse en quasi totalité) impressionnante avec un véritable stroboscope d'éclairs qui flashaient de tous les côtés! Mais les 2 seuls impacts de foudre de la journée ne se sont pas produits quand il fallait, comme un fait exprès..!



Au retour chez moi, je constaterai de nombreuses feuilles et petites branches au sol, probablement du à la grêle et aux fortes rafales de vent.