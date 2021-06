Dim. originale 6016*3805px

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D610

Exposition 1.3 sec

Ouverture f/6.3

Focale 30 mm

ISO 160

Objectif TAMRON SP 24-70mm F2.8 Di VC USD A007N

Programme Manuel

Mesure Spot

Photographe Will HIEN Photography

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS5 Windows

SUPERCELLULE SUR LA SAÔNE-ET-LOIRE... 19 Juin 2021 ⚡⚡

Les modèles n'ont pas menti hier soir ! De puissants orages étaient modélisés en fin de soirée sur le département et deux supercellules se sont formées quasiment simultanément : la première a transité sur la frontière Ouest du département, en provenance de l'Allier, et une autre, plus virulente, s'est formée sur le secteur de Paray-le-Monial et est remontée ensuite plein Nord...



C'est celle-ci, arrivée à maturité, que nous avons interceptée dans le nord du département... Une magnifique structure s'est formée juste devant notre point de vue et l'orage a lâché quelques coups de foudre positifs, idéaux pour bien illuminer la base et mettre en exergue la rotation du nuage... ⚡️🌩



Une phénomène venteux s'est certainement formé sous cet orage car lors de notre retour, nous avons observé pas mal de branches sur la route, et même des arbres arrachés dans le secteur de Chagny... 🌳🌪



Droits : www.will-hien-photography.com