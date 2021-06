Le Mont en a vu d'autres !

Dim. originale 5464*3014px

Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 1/20 sec

Ouverture f/6.3

Focale 29 mm

ISO 400

Objectif EF17-40mm f/4L USM

Programme Manuel

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS6 (Windows)

Arrivée un peu tardive à un point de vue sur la Baie du Mont St Michel puique le noyau orageux le plus actif qui a touché St Malo pour filer vers Grandville était passé. On pourra observer quelques éclairs lointains puis viendra l'activation de la ligne au dessus de la baie avec un ciel bien tourmenté.

S'en suivra un bon passage venteux puis quelques minutes plus tard une pluie soutenue.