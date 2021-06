Arrivée d'une ligne orageuse

Bonjour,



Après un passage orageux faible tôt dans la matinée, vif contraste cet après-midi avec la mise en place rapide et presque explosive d'une ligne orageuse sur la Gironde, qui s'est vite étendue vers le Lot-et-Garonne et les départements situés au Nord de la Dordogne.



Ciel clair à l'avant. On voit très bien la rangée de congestus à l'avant, qui dominent une base de courants ascendants solide. Deux cellules sont visibles ici, une loin vers le Sud (gauche de l'image) et une autre nettement plus visible et immédiate, du centre vers la gauche. L'évolution était rapide et il n'était pas rare de voir la base présenter un surabaissement, révélant de forts courants ascendants.