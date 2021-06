Sous l'orage

La ligne orageuse est à présent aux portes de Bergerac. La base des courants ascendants est clairement visible, assez homogène même si parcourue de zones claires, signe d'irruption d'air froid au travers. Derrière, le rideau de pluie est compact, et frappera le site d'observation à peine 5 minutes plus tard.

La pluie sera forte, mais passera assez rapidement, laissant place à un ciel bleu limpide.

Notez les blés couchés au sol, témoignages des orages précédents, et de leurs rafales descendantes humides.



Je pense que cela conclut cet épisode orageux de plusieurs jours.



Passez un bon Dimanche !