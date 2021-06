En ce jour de la fête des pères, je décide d'emmener pour la première fois mon fils en chasse aux orages avec moi. Quelques orages modérés sont prévus en effet proche de notre domicile aujourd'hui, parfait pour une petite chasse tranquille près de chez moi.



Mais l'air est vraiment très humide et les orages ne donnent que quelques grondements sporadiques. On se balade environ 2h en chassant 2 orages peu actifs et ne donnant que peu de choses intéressantes en photos (quelques coups de tonnerres lointains) et rentrons pile à l'heure pour le gouter. Mon fils était cependant aux anges et ça me change de la chasse d'hier où j'ai traqué la supercellule à travers une bonne partie de la france.



Finalement c'est alors que je traitais mes photos et vidéos du jour précédent chez moi que quelques grondements se font entendre. Je regarde par la fenêtre et quelle ne fut pas ma surprise de voir cette cellule très esthétique émerger.



Au radar, on voit clairement qu'elle a commencé sa vie en flux de sud comme les autres puis qu'elle a commencé à dévier comme toutes les autres cellules orageuses naissantes (changement de flux synoptique), sauf qu'elle a subit le changement de flux de plein fouet lui provoquant un cisaillement forcé et donc une déviation pendant 15-30mn qui lui a donné en même temps un regain d'activité assez incroyable. Bref un caractère supercellulaire qu'elle n'aurait normalement pas dû avoir.