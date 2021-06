Pas de pluie mais forte et lourde humidité maritime

Dim. originale 4096*3072px

Appareil OPPO

OPPO Find X3 Pro

Exposition 1/2000 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.59 mm

ISO 292

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Malgré l'aspect chargé du ciel, il n'aura pas plu aujourd'hui, la dernière averse quantifiable remontant sur Marseille au 1er juin.

Tout au plus, quelques gouttes chargées en sable auront été lâchées par de l'instabilité d'altitude. En basses couches, l'humidité redevient forte en ce début de soirée et conjuguée au fort taux de sable dans l'air, atténue significativement la visibilité, on distingue à peine par moments l'île Maïre, à l'extrémité du massif de Marseilleveyre dont la plus grande partie est masquée par les cumulus orographiques.



À noter sous le fort vent d'Est à SE, les premiers 30°C de l'année sur la StatIC de la Corniche, d'où est prise ce cliché.