Pas de pluie, mais beaucoup de sable

Dim. originale 4096*3072px

Appareil OPPO

OPPO Find X3 Pro

Exposition 1/8250 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.59 mm

ISO 100

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Seules les quelques gouttes ayant atteint le sol en mi-journée auront laissé une trace de leur passage, tant elles furent, comme depuis plusieurs jours et comme le ciel des régions méditerranéennes, particulièrement chargées en sable.

Ce dernier est bien visible dans le ciel marseillais ce soir, donnant une teinte pastel au ciel même en présence du Soleil, et réduisant assez nettement la visibilité. Ainsi depuis la Corniche, l'archipel du Frioul se distingue encore, mais la plus lointaine Côte Bleue est absolument invisible.



Photo prise depuis le Sporting Club de la Corniche en direction du NO.