NLC depuis la Dordogne

Bonsoir,



C'était assez inespéré et inattendu, mais pour la deuxième année consécutive : des nuages noctulescents sont de nouveau visibles depuis Bergerac. Ces nuages aux couleurs électriques sont visibles d'ordinaire depuis des contrées bien plus septentrionales, et pourtant. Une draperie magnifique pare le crépuscule estival depuis la Dordogne. Depuis longtemps je n'avais plus vu tel spectacle.



Bonne soirée.