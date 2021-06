Vent marin persistant

Dim. originale 4096*3072px

Appareil OPPO

OPPO Find X3 Pro

Exposition 1/2000 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.59 mm

ISO 104

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Cela fait désormais 5 jours que le vent marin de SE souffle en permanence, apportant douceur et humidité sur le littoral provençal, et le maintenant à l'écart des précipitations et orages. Avec une Tn de 22.2°C sur la Corniche la nuit dernière, la douceur se maintient, la température n'étant plus passée en dessous des 20 degrés depuis une bonne dizaine de jours. C'est l'été méditerranéen !



Photo prise depuis le Sporting Club de la Corniche en direction du Sud.