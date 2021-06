Appareil Panasonic

DMC-FZ200

Exposition 10 sec

Ouverture f/5.0

Focale 4.5 mm

ISO 100

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.0

La très grosse cellule orageuse qui a frôlé Paris, sans la toucher, s'éloigne à peine vers le Nord que déjà apparaissent de magnifiques nuages noctulescents, pour la deuxième fois en quelques jours !

Pour rappel, ces nuages "qui brillent la nuit"), sont visibles certaines années (de plus en plus, à cause du réchauffement climatique ?) aux alentours du solstice d'Eté, après le coucher du soleil et avant son lever.

Situés à environ 83 km d'altitude, ce sont les plus hauts nuages de l'atmosphère (Mésosphère) observables, résultats de l'ensemencement de la haute atmosphère par de la poussière météoritique, sur laquelle des cristaux de glace viennent se condenser...