Lot de consolation

Après le flop qu'il m'est difficile de ne pas qualifier de monumental samedi dernier (étant parti jusqu'à Vesoul, à l'encontre mes premières intuitions...), je peux me consoler avec cette jolie cellule orageuse qui est venu survoler la frontière entre Essonne et Eure-et-Loire entre Châteaudun et Dourdan à partir de 20h.

Ici positionné à quelques kilomètres au nord d'Angerville, la vision d'un front de rafale bien matérialisé sous la base au nord-est m'a vite décidé à m'en approcher alors qu'elle était en pleine phase de renforcement. Les outflows n'ont pas tardé cependant à dominer et l'arcus résultant ne m'a laissé guère plus de 15-20 minutes de relative tranquillité pour l'observer (terme particulièrement inadapté quand on est pas traqueur d'orages bien sûr mais que voulez vous...)

Une vision excitante que cette cellule dont l'avide appétit de chaleur et d'humidité était matérialisé par un bord d'arcus à l'est, non visible ici, qui se remodelait en permanence et surtout cette base surbaissée à droite des précipitations qui aspirait goulument l'air soulevé par la pluie toute proche. Un beau spectacle auquel la foudre a refusé de s'inviter, restant claustré dans la masse pluvieuse et malgré un rythme assez soutenu des claquages pendant 10 bonnes minutes.