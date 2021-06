Bouillonnement productif

Dim. originale 900*600px

Appareil Canon

Canon EOS R

Exposition 8 sec

Ouverture f/4

Focale 98 mm

ISO 500

Objectif EF70-200mm f/4L USM

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe ChristianCarmona / chrispics.fr

Flash No Flash

Après une fin de journée et nuit bien sympathique du côté de l'Hérault (interception d'une probable supercellule sur le nord Hérault puis passage d'une ligne nocturne), c'est sur cette nouvelle activation orageuse en sud de ligne, alors située entre Vaucluse et extrême nord des Bouches-du-Rhône, que les choses plus sérieuses se présentent avec l'arrivée des éclairs extranuageux, impacts compris comme celui-ci.



Malgré la distance, le rendu en live et le rendu photo furent top. Un beau rattrapage après le décevant week-end (orageux peu qualitatifs).