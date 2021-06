De plus en plus voilé

De plus en plus voilé Embrun 2021-06-23T10:30:00+02:00

Si ce matin, le ciel était d'un bleu limpide et clair, il s'est considérablement voilé au fil des heures.



D'abord par des cirrus légers en milieu de matinée et quelques traces d'avions significatives d'une humidité importante dans la hautes atmosphère



Plus tard en journée, le ciel est blanc et devient menaçant