Lointaines instabilités

Dim. originale 4096*3072px

Appareil OPPO

OPPO Find X3 Pro

Exposition 1/2000 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.59 mm

ISO 104

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Comme à l'accoutumée en été, la Provence maritime continue de rester en marge de l'instabilité qui perdure sur la majeure partie du pays, la dernière pluie ayant eu lieu le 1er juin sur Marseille.



Hormis quelques voiles d'altitude en fin de matinée, le ciel est toute la journée resté bien bleu sur le littoral ventilé par un petit vent d'Ouest, et il faut une nouvelle fois regarder au loin vers le Nord pour apercevoir le ballet des cumulus congestus et cumulonimbus qui défilent, notamment ceux naissant vers les Préalpes du Sud et s'évacuant vers le NE. Le congestus à développement rapide visible ici se situe dans les environs de Digne, dans les Alpes de Haute-Provence.



Photo prise depuis la colline de Notre-Dame de la Garde en direction du NE.