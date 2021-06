Premières cigales

Appareil QCOM-AA

QCAM-AA

Exposition 1/1409 sec

Ouverture f/1.8

Focale 4.08 mm

ISO 100

Mesure Moyenne

Flash No Flash

Après plusieurs journées de météo couverte, chaude et humide, retour sur le sud de la basse-vallée du Rhône d'un temps sec et estival, alors que plus au nord de gros cumulus sont visibles.



Outre le ciel bleu les maximales restent agréables sans excès avec 29°C aujourd'hui, et les températures nocturnes permettent enfin de mieux respirer.



À noter les premiers chants de cigales entendus aujourd'hui !



Vue depuis le sud de Fontvieille vers le sud et la vallée des Baux.