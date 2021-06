Dim. originale 5929*3686px

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D610

Exposition 1/20 sec

Ouverture f/8

Focale 36 mm

ISO 250

Objectif TAMRON SP 24-70mm F2.8 Di VC USD A007N

Programme Manuel

Mesure Spot

Photographe Will HIEN Photography

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS5 Windows

En fin d'après-midi, une puissante supercellule grêligène a sévi sur le Lyonnais, mais j'étais placé trop au nord dans le Beaujolais pour pouvoir bien en profiter... Un mauvais choix que cette colline de Fleurie, me direz-vous ? Que nenni !!! :)



En effet, les modélisations avaient prévu la formation d'un autre puissant orage sur le sud du Beaujolais un peu plus tard, censé remonter ensuite vers le nord du Rhône... Et c'est exactement ce qui s'est produit ! Vers 19h30, nous voyons un rideau de pluie apparaître devant la colline de Pommiers mais très vite, ce qui paraissait totalement anodin va se transformer en un nouveau monstre rotatif mais une fois n'est pas coutume, cet orage va lâcher de la vraie FOUDRE !! ⚡⚡⚡



Parvenu à l'est de Villefranche-sur-Saône vers 20h30, les choses vont même devenir assez dantesques, puisque la foudre va sortir assez intensément sous de superbes bases parfaitement formées. 👍⚡

ENFIN un vrai orage qui ressemble à quelque chose, avec une superbe structure et de la foudre !!!



Droits : www.will-hien-photography.com