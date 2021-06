Appareil Panasonic

DC-FZ82

Exposition 1/800 sec

Ouverture f/5.6

Focale 3.6 mm

ISO 80

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Windows Photo Editor 10.0.10011.16384

Depuis le Pas des Ensarris avec vue sur le Ventoux en arrière plan.



Beau temps, malgré de nombreux cumulus vers le Nord. Vent faible, mais présent (environ 30 km/h). Températures agréables et moins chaudes que la semaine dernière, 24.5°C au village et 28°C en plaine cet après-midi.



Néanmoins les sols sont déjà très secs, malgré avril et mai légèrement excédentaires en eau, le mois de mars (7.5mm) et le mois de juin (3.5mm seulement!) sont extrêmement secs. Ces dernières semaines il y a eu pas mal d'orages, mais à chaque fois à coté. La situation devient extrêmement inquiétante coté pluviométrie, mais aussi pour le risque incendie dans les semaines à venir et ce n'est que le début de l'été...



Min/Max du jour pour Sivergues (565m) : Environ 14°C/24.5°C



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Vert