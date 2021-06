Mistral et azur

Dim. originale 4096*3072px

Appareil OPPO

OPPO Find X3 Pro

Exposition 1/12854 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.59 mm

ISO 129

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Un Mistral modéré a soufflé aujourd'hui sur la Provence, dans un air asséché et un ciel d'azur du matin au soir. Après la course de la pleine Lune la nuit dernière, rendant les paysages bien visibles, c'est le soleil qui aura régné en seul maître, sous une visibilité optimale.

Sans effets de brises, les températures maximales ont été assez homogènes sur les Bouches-du-Rhône aujourd'hui, comprises entre 27 et 29 degrés.



Photo prise depuis la tour du Roi René au fort Saint Jean en direction de l'Ouest. À gauche des passes du Vieux-Port, se dresse le palais du Pharo, et à droite, la tour du Fanal, construite en 1644 pour guider les navires arrivant dans le port de Marseille.