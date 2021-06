NLC du matin

Dim. originale 900*600px

Appareil Canon

Canon EOS R

Exposition 4 sec

Ouverture f/4

Focale 126 mm

ISO 400

Objectif EF70-200mm f/4L USM

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe ChristianCarmona / chrispics.fr

Flash No Flash

Hier soir, j'avais l'occasion de voir pour la première fois de mes propres yeux des nuages noctulescents. Une visibilité rare depuis le bord de la Méditerranée.



Alors en fin de nuit je me dis qu'il serait intéressant d'aller voir s'il n'y en aurait pas aussi avant le levé du Soleil. Et effectivement, il y en avait !

Largement plus discrets que la veille avec une fine bande à l'horizon, ils se distinguaient aisément cela dit par rapport aux quelques cirrus qui tapissaient le ciel et l'horizon.



Chose étonnante, il semblerait même qu'on puisse y distinguer une instabilité de Kelvin-Helmholtz sur sa partie gauche !