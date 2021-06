C'est l'été sur la Côte d'Azur

Dim. originale 4096*3072px

Appareil OPPO

OPPO Find X3 Pro

Exposition 1/2455 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.59 mm

ISO 101

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Le vent d'Ouest de la veille est tombé, et les brises marines sont bien faibles aujourd'hui sur le littoral provençal, comme en témoigne l'état de la mer près de la plage de l'Argentière.



La visibilité est excellente et permet de distinguer le massif des Maures à gauche, le fort de Brégancon au centre, puis l'île du Levant et l'île de Port-Cros.