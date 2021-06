Foudre + Structure

Dim. originale 900*600px

Appareil Canon

Canon EOS R

Exposition 1/5 sec

Ouverture f/8

Focale 154 mm

ISO 100

Objectif EF70-200mm f/4L USM

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe ChristianCarmona / chrispics.fr

Flash No Flash

La légende du "Pas de vigi Orange = pas de flop" semble se vérifier une nouvelle fois dans le sud-ouest ^^ Du moins, mon déplacement ne fut pas vain puisque la foudre se montrait bien sous ces orages devenant bien esthétiques au-fur-et-à-mesure qu'ils s'enfonçaient sur le midi toulousain.



Structure linéaire avec teinte bleutée au-dessus et nombreux impacts positifs s'enchainant sous ces bases, un vrai cas d'école de "spaghettis" tirant le plus court chemin jusqu'au sol ! Un beau spectacle semi-diurne tant la luminosité diminuée permettait des temps de pose bien "longs".



Ce spectacle fut partagé en compagnie de mes compères Albert et Sylvain, le trio fut à nouveau reformé le temps d'une traque annuelle dans ce coin, ce fut bien plaisant tant la réussite fut la :)