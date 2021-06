Folie héraultaise

Dim. originale 900*600px

Appareil Canon

Canon EOS R

Exposition 30 sec

Ouverture f/7.1

Focale 87 mm

ISO 200

Objectif EF70-200mm f/4L USM

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe ChristianCarmona / chrispics.fr

Flash No Flash

Vigi verte = pas de flop ! La aussi ^^



Replis sur l'Hérault pour devancer le front arrivant du midi toulousain, le modèle Euro 4 voyait une belle activation sur l'Hérault et elle a eu lieu !



D'abord un peu timide sur le nord de l'Hérault, en marge du gros système orageux transitant du Tarn à l'Aveyron, c'est finalement une cellule isolée en bout de course qui a éclot vers Clermont l'Héraut et a traversé tout le reste de l'Hérault puis du Gard. Dans son transit près du Pic St-Loup, la cellule se renforce tout en restant très compact et va lâcher quelques impacts ramifiés de toute beauté comme le coin sait si bien le faire !



La théorie comme quoi les plus beaux orages se font presque à domicile tient donc toujours, quel mois de juin exceptionnel !