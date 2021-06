Lever estival

Dim. originale 4096*3072px

Appareil OPPO

OPPO Find X3 Pro

Exposition 1/12479 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.59 mm

ISO 133

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

La journée débute comme la précédente s'était terminée, dans le calme et la douceur. Un peu plus d'une heure après le lever du soleil, les brises ne sont pas encore établies, la Méditerranée est donc calme comme un lac.

Seuls les chants des oiseaux et le très léger clapotis sur la plage sonorisent le décor, les cigales viendront sonoriser la pinède plus tard dans la journée.



Photo prise depuis la plage de l'Argentière en direction de l'Est.