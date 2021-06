Magie Héraultaise

Dim. originale 7360*4912px

Parti photographier cet orage dans le sud du Tarn, ce dernier m'aura chassé pendant tout le retour jusque dans l'Hérault. Imprévu et violent sur tout le trajet, c'est entre déluges sous de puissantes rafales de vent et d'éblouissants impacts positifs que je me retrouve enfin bien à l'avant en redescendant dans les plaines de l'Hérault. L'orage forme à présent une ligne qui glisse vers l'est depuis le piémont Cévenol tout en perdant de l'activité.

Je met le cap vers la maison quand une cellule isolée explose sur la pointe sud de la ligne. Je fonce au point de vue le plus proche et, après une série de flashs puis d'inter-nuageux, la cellule se met à balancer exclusivement de la foudre ramifiée autour du pic Saint-Loupe !

Un spectacle magique pour les yeux, dans la lignée d'un mois de juin assez exceptionnel dans le secteur ! Après un début de saison inexistant, ça tient presque du miracle !

Observation parfaitement au sec avec un éclairage de la pleine lune, superbe.