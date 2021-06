Chaud et sec

Appareil Panasonic

DC-FZ82

Exposition 1/1000 sec

Ouverture f/4.5

Focale 3.6 mm

ISO 80

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Windows Photo Editor 10.0.10011.16384

Début des lavandes et le Ventoux en arrière plan.

Beau temps cet après-midi malgré un ciel très voilé et la présence de quelques nuages (la matinée était même nuageuse). Quasiment pas de vent.

Coté températures, elles sont en hausse et supérieures aux normales de juin, et quasiment identiques à celles de juillet, c'est à dire environ 30°C pour Sivergues et 32°C en plaine.



Par contre les sols sont déjà très sec pour une fin juin, en effet la pluie est très déficitaire sur tous le département ce mois-ci (5-10mm en moyenne au lieu d'environ 40mm), et même par endroit pluviométrie inférieure à 5mm et même 0.0mm pour Avignon ! Seule exception sur le plateau d'Albion (zone soumise aux orages diurnes) avec 45mm.



Min/Max du jour pour Sivergues (565m) : Environ 16°C/30°C



Pluviométrie Juin 2021 pour Sivergues : 3.2mm



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Vert