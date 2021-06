Beau temps sur le Gard

Appareil QCOM-AA

QCAM-AA

Exposition 1/1514 sec

Ouverture f/1.8

Focale 4.08 mm

ISO 100

Mesure Moyenne

Flash No Flash

Temps chaud et sec sur le Gard, après une matinée nuageuse le ciel se découvre en début d'après-midi et le soleil tape fort.



Les maximales frôlent les 30°C et le ressenti est lourd, heureusement ventilé par un petit vent de sud.



Vue depuis le Mas de Castignargue sur les hauteurs de Cannes-et-Clairan à mi-chemin entre Nîmes et les contreforts des Cévennes à l'ouest.