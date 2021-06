Traces instables

Dim. originale 4096*3072px

Appareil OPPO

OPPO Find X3 Pro

Exposition 1/2000 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.59 mm

ISO 137

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Situation classique en été, les perturbations qui arrivent à plonger jusqu'au Sud-Ouest du pays arrivent parfois à tangenter la Provence. En matinée, des pluies orageuses ont de nouveau concerné le Languedoc, mais n'ont pas pu progresser à l'Est de la vallée du Rhône. Tout au plus, quelques altocumulus castellanus auront réussi à se montrer en fin de journée vers l'Ouest de la région, agrémentant le coucher de Soleil dans une ambiance calme et estivale.



Photo prise depuis Port Miramar en direction du Nord. Le canal maritime au premier plan est l'estuaire du petit fleuve côtier du Maravenne, dont les crues de 2014 sont encore dans les mémoires locales.