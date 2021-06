Orages à bases élevées

Dim. originale 900*600px

Appareil Canon

Canon EOS R

Exposition 1/50 sec

Ouverture f/10

Focale 26 mm

ISO 50

Objectif EF16-35mm f/4L IS USM

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe ChristianCarmona / chrispics.fr

Flash No Flash

Ce matin et cette mi-journée, le littoral est héraultais a vu défiler plusieurs orages fortement précipitants. Des cellules à bases élevées dont la caractéristique est la faible lisibilité du ciel : pas de bases bien visibles à moins d'être proche, des rideaux aux contours peu délimités et très inclinés, et une vitesse de déplacement assez élevée.



N'ayant pu me libérer avec 13h, j'ai loupé un spectacle foudroyant assez conséquent sur cette cellule en photo, elle lâchait de la foudre en air sec très à l'avant des précipitations (très certainement des impacts extranuageux), les impacts étaient à multiples impulsions. Je réussi à capturer celui-ci in extremis avant que la cellule ne se décale trop sur ma gauche tout en se calmant au niveau kéraunique.



Une belle mais frustrante surprise matinale, de quoi clore un mois de juin bien actif dans le coin !