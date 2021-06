Orages,éclairs spider,rideau de pluie

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 9.2.1 (Windows)

J'ai pris cette photographie la nuit dernière à 22h06 à l'entrée du Village de Witternesse dans le Pas-de-Calais. le front orageux était bloqué par des vents contraires. D'autres cellules orageuses isolées ont fusionner avec la première et ainsi offrir de beaux spiders et rideaux de pluie ainsi que des structures nuageuses typique d'un front orageux. La pluie a pris le relai et l'orage s'est nettement affaibli après minuit.