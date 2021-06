Amélioration

Appareil Panasonic

DMC-TZ60

Exposition 1/2000 sec

Ouverture f/4.5

Focale 4.3 mm

ISO 160

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.0

Un temps plus calme après les précipitations orageuses de la fin de matinée ( 20mm ici).

Plus à l'Est ce sont les secteurs de Plombières et de Remiremont qui ont été très impactés ( environ 60cm de grêle à Plombières).