Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

La goutte froide se décale vers l'est et dirige un flux d'ouest à nord-ouest sur la région toulousaine, relativement frais et bien nuageux. Les rafales ont ponctuellement atteint 50 km/h cet après-midi.

23.3 °C de température maximale, bien tempéré par le vent.