Estival, toujours !

Dim. originale 4041*3072px

Le vent d'Ouest a bien faibli et la mer s'en trouve peu agitée. Peu de changement par rapport aux jours précédents, quelques fins cirrus sillonnent l'azur, la visibilité reste excellente et il fait déjà autour de 28 degrés au moment de la prise de vue.



Photo prise depuis la plage de l'Argentière en direction du SO.