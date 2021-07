Quelques cirrus + bilan météo

Appareil Panasonic

DC-FZ82

Exposition 1/1000 sec

Ouverture f/4.0

Focale 6.8 mm

ISO 80

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Windows Photo Editor 10.0.10011.16384

Comme hier beau temps, malgré la présence de quelques cirrus tout de même moins nombreux.

Le vent s'est calmé. Les températures sont en hausse par apport à la veille, et sont cette fois très légèrement au dessus des normales, avec environ 32°C en plaine.



Min/max du jour pour Sivergues (565m) : Environ 15°C/30°C



Bilan météo juin 2021 pour Sivergues (565m) :

Température maximale : 31,5-32°C (14-16/06)

Température minimale : 10°C (25/06)

Précipitation maximale en 24H (de 0H à 0H J+1) : ≈ 1,6 mm (10/06)

Précipitation totale : ≈ 3,2 mm

Rafale maximale : ≈ 55 km/h (30/06)

Nombre de jour(s) avec forte chaleur : 9 (dont 0 très forte chaleur et 2 nuits tropicales).



En résumé coté température ce mois de juin aura été environ 2°C, voire 2,5°C au dessus des normales. Mais il aura été surtout très sec avec seulement 3,2mm pour Sivergues. Pluie très déficitaire sur tous le département (5-10mm en moyenne au lieu d'environ 40mm), et même par endroit pluviométrie inférieure à 5mm et même 0.0mm pour Avignon ! Seule exception sur le plateau d'Albion (zone soumise aux orages diurnes) avec 45mm.



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Vert