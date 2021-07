L'été se poursuit

Dim. originale 4096*3072px

Appareil OPPO

OPPO Find X3 Pro

Exposition 1/2000 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.59 mm

ISO 150

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Avec 22°C au lever du jour, une absence totale de vent qui sera plus tard remplacée par les brises marines, c'est évidemment une nouvelle journée estivale qui commence sur la Provence et la Côte d'Azur. Les premiers baigneurs sont déjà dans l'eau, particulièrement calme à cette heure.



Photo prise depuis la plage de l'Argentière en direction du SO.