Soirée estivale

Dim. originale 4096*3072px

Appareil OPPO

OPPO Find X3 Pro

Exposition 1/16557 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.59 mm

ISO 100

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Que ce soit sur le littoral varois ou bucco-rhôdanien, les conditions estivales perdurent. L'ambiance est chaude et lourde sur le bord de mer sous le soleil et l'humidité maritime, et les baignades dans une mer à 24°C sont bienvenues.

La brise est quasiment inexistante sur la Corniche en ce début de soirée, et la mer est bien calme sous la StatIC.