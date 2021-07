velum éphémères

Temps chaud et assez humide pour une convection modérée, (la courbe d'état de Nîmes est assez verticale).

Le soleil vient de passer la méridienne depuis quelques minutes et en cette 2° partie de journée les cumulus sont encore humilis voire médiocris ; quelques velum, bien lissés par le vent d'altitude, apparaissent pour quelques minutes avant d'être traversés et engloutis .