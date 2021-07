Impact unique

Dim. originale 4928*3264px

Appareil PENTAX

PENTAX K-5

Exposition 5 sec

Ouverture f/8

Focale 45 mm

ISO 200

Objectif Tamron AF 17-50mm F2.8 XR Di-II LD

Programme Manuel

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS3 Windows

A quelques jours près, cela fait 10 ans que je suis arrivé à Toulouse. Dès les premiers jours, je suis monté à Pech David pour photographier les orages. Ces années durant, j'ai longtemps espéré LA photo d'un impact tombant au pied de la colline. Ce jour est arrivé.

Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car il n'est pas exagéré de dire que les conditions de chance associées à cette prise défient l'entendement. J'étais sur le point d'aller me coucher quand je vois des cellules se former sur le Gers, de manière largement imprévue. Voyant la tournure que ça prend, je décide de monter jeter un coup d'oeil. Une cellule glisse au nord en lâchant quelques internuageux. Vers le SO, progressivement quelques flashs apparaissent dans une masse presque stratiforme. Je finis par déballer le matériel et commence à photographier quelques internuageux au dessus d'un arcus esthétique. Mais j'espère un peu plus. Je continue les prises alors que les éclairs me passent presque au dessus, et soudain c'est l'instant improbable : la foudre déchire le ciel pour venir s'abattre juste devant moi. L'impact tombe sur le nouveau champ de panneaux solaires de l'ex site AZF, à environ 1200m de distance. Gageons qu'il y aura eu un gros pic de production électrique ce soir :)

Cet impact sera le seul et unique sur la ville de Toulouse ce soir.

Photo plein cadre sans aucun recadrage.