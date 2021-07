Pas facile d'obtenir de la foudre visible en 2021 dans l'Ouest

Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 43 sec

Ouverture f/4.5

Focale 24 mm

ISO 100

Objectif EF24-105mm f/4L IS II USM

Programme Pose B (Bulb)

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.6 (Windows)

Nouvelle tentative en Charente pour la situation prévue qui ne nous aura pas donné grand chose en terme de résultats car essentiellement du flash ou de l'intra comme d'habitude.

Il aura fallut persévérer un peu plus tard jusqu'à une seconde situation orageuse pas forcément prévue entre le Royanais et le Niortais voir le Sud Poitou pour parvenir à faire quelques petites prises comme ici au village de Beauvais sur Matha dans le NE 17 limite 79/16 peu avant que la strati (pluie) habituelle ne nous enveloppe...

Beaucoup de vent également pour la chasse en lien avec la tempête Bretonne rendant la chasse plus difficile.