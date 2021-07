L'essor du héron

Appareil FUJIFILM

X-T20

Exposition 1/110 sec

Ouverture f/1

Focale 12 mm

ISO 200

Objectif 12.0 mm

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

Comme ça, à l'UGA, ce n'est peut-être pas flagrant, mais c'est bien un héron cendré qui se promène dans la partie supérieure de l'image.

Moment somme toute assez banal durant les matutinales balades à proximité de la vallée de l'Helpe Majeure, mais le grand chenapan est en réalité assez discret et ne se laisse pas figer aussi aisément qu'on peut l'imaginer (bref, il est facile à observer, mais il faut vraiment être réactif !). Un peu comme pour les buses locales en fait.

Autrement, sur un plan un peu plus météo, il faut observer que les nuages ne se sont pas très "correctement" disposés, restant un peu trop en retrait par rapport aux secteurs les plus intéressants du ciel en vue d'offrir un beau lever. Ce sera donc pour une autre fois.



Bonne journée à tous !