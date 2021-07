Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/100 sec

Ouverture f/8

Focale 50 mm

ISO 200

Objectif XC50-230mmF4.5-6.7 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

Bien vertes et grasses sont nos prairies copieusement arrosées ces dernières semaines.

Le spectre de la sécheresse de surface, régulièrement observée ces dernières années en notre secteur pourtant peu accoutumé, s'éloigne inexorablement. Et c'est tant mieux ! Il faut savoir ne pas cacher son contentement, parfois.



The Man with X-Ray Eyes (B inside) ?

Bonne journée à tous !