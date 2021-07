Retour des orages isolés

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON Z 6_2

Exposition 30 sec

Ouverture f/7.1

Focale 16 mm

ISO 200

Objectif VR 16-35mm f/4G

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CC 2019 (Macintosh)

Après un mois de juin plutôt satisfaisant sur le plan des orages, ce début juillet prend une allure presque automnale avec des dégradations orageuses constituées de cellules noyées dans la pluie, le tout dans un ciel bas digne des épisodes Méditerranéens.

De plus, le thermomètre peine à atteindre les 30 °C, ce qui est remarquable au regard des années précédentes, mais plutôt agréable !

Pour ce jour, nous retrouvons des conditions plus classiques de l'été avec un ciel limpide et une chaleur modérée retrouvée sous le souffle de la tramontane. Quelques faibles cellules orageuses sont modélisées pour la fin de journée sur la région, toujours dans le sillage d'une dépression automnale transitant sur le nord du pays.

Je ne m'attendais pas à grand chose sur le terrain mais finalement les cellules sont parvenues à se former en soirée jusque dans la nuit, avec une activité électrique plutôt qualitative pour mon plus grand bonheur.

J'assiste notamment à l'évacuation d'une ultime cellule active sur le Gard, me gratifiant de quelques impacts illuminant le bouillonnement convectif.

Conditions de prises de vues difficiles malgré les apparences avec une violente Tramontane sur le point de vue dont les rafales devaient dépasser les 80 km/h ! Il ne faisait pas plus de 18 °C et le manteau n'étais pas de trop ! Déroutant pour un mois de juillet.