Cumilonimbus vesperaux

Notre séjour à Dallas nous réserve de brlles structures orageuses de temps à autre, dans une ambiance tropicale avec un air bien chaud et humide (25 la nuit, environ 35 en journée avec un humidex à 40 minimum).



La journée fut chaude et ensoleillée sans orage (contrairement à hier où 2 orages ont frappé la vieille ville de l'est, vers 14h30 puis 20h). Quelques cellules évoluent ce soir à l'ouest et au nord de la mégalopole.