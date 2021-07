De nuages !

Au sol le vent du nord apporte cette couche de stratus qui se dessèche en passant les cols Bayard et Manse, tandis qu'en altitude un vent de SO déforme les cumulus qui montent rapidement.

un cisaillement qui pourrait former quelques vagues par effet KH ,un peu comme au fond à droite.

Il est encore temps pour observer une petite gloire et le spectre de Brocken du petit sommet sur lequel je me trouve . Au fond à gauche la ville de Gap